Ferragosto 2023: il Ministro Piantedosi al CON per un saluto ai Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato i Vigili del fuoco nel Centro Operativo Nazionale presso il Dipartimento alla presenza del Capo Dipartimento, Capo del Corpo e Direttore Centrale dell’Emergenza nonché, in collegamento, di tutti i Direttori regionali e del Comandante di Torino, in diretta dallo scenario di Bardonecchia.

Il momento di incontro è stato introdotto dal Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega, la quale ha ricordato che, nel corso del 2023, sono stati effettuati oltre 600.000 interventi tra soccorso tecnico, incendi di vegetazione, emergenze idrogeologiche ed altre tipologie di interventi.

“Sono stati mesi di grande lavoro, che hanno impegnato diverse risorse umane per gestire emergenze che si sono registrate in tema di incendi boschivi (che hanno distrutto molte aree verdi delle due Isole maggiori e di alcune regioni al Sud) ed il maltempo che invece ha colpito con maggiore intensità le regioni del centro nord – ha evidenziato il Prefetto Lega – “i Vigili del fuoco, nell’ottica di affrontare con estrema professionalità e passione le emergenze, cercano di essere sempre più vicini alle persone nella salvaguardia del territorio, facendo della prossimità un valore aggiunto. A conferma ne sono testimonianza le Convenzioni stipulate con tutte le Regioni italiane per le campagna AIB e l’apertura di numerosi presidi rurali”.

Il Capo Dipartimento ha ricordato inoltre le emergenze delle Marche e di Ischia che, nell’autunno/inverno 2022, hanno visto impiegate oltre 4.000 unità, 2.000 mezzi per oltre 5.000 interventi. E’ stato richiamato, anche dal Ministro, il valore riconosciuto ai VVF per l’impegno profuso in occasione in Turchia. Un plauso al personale che ha lavorato incessantemente per settimane nell’alluvione dell’Emilia-Romagna con 37.738 unità ed oltre 20.000 interventi compiuti. “L’estate 2023 si è caratterizzata per una importante emergenza AIB al Sud e nelle Isole, con oltre 10.000 interventi svolti tra fine luglio e ferragosto e numerosi interventi per il maltempo al nord, ultima l’alluvione di Barodnecchia”.

Il Capo del Corpo Nazionale Ing. Carlo Dall’Oppio ha sottolineato come la situazione delicata e impegnativa, vissuta negli ultimi mesi, “ha messo a dura prova il dispositivo di soccorso che comunque è riuscito ancora una volta a supportare i territori in momenti davvero difficili, dando risposte immediate e aiutando a riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile”.

L’incontro è proseguito con alcuni Direttori regionali, nei cui territori si sono verificate le emergenze più complesse e devastanti.

L’Ing. Piccinini, Direttore per la Lombardia ha ricordato il momento difficile di fine luglio a causa del maltempo con oltre 3.500 interventi in soli due giorni. L’Ing. Notaro, Direttore dell’Emilia-Romagna ha sottolineato che, nonostante il 31 luglio si siano conclusi gli interventi legati all’alluvione, i Vigili del fuoco stiano portando avanti un progetto di censimento delle frane in collaborazione con la Protezione Civile. Dalla Sicilia l’Ing. Merendino ha assicurato una copertura capillare di uomini e mezzi, pronti ad affrontare qualsiasi emergenza con un’attenzione particolare riservata agli incendi boschivi che hanno compromesso sinora gran parte dell’Isola.

In collegamento con il Comandante di Torino, Ing. Vincenzo Bennardo che, in diretta dall’UCL a Bardonecchia, ha aggiornato sulla situazione di emergenza che la città sta ancora vivendo a seguito dell’esondazione di due torrenti che hanno creato ingenti danni alla viabilità ed a numerosi edifici, tra cui il commissariato di Polizia. I soccorsi, ininterrotti, che vanno avanti da oltre 36 ore hanno risolto le situazioni più critiche, portando in salvo turisti e abitanti.

Al termine dell’incontro, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ringraziato i Vigili del fuoco per l’impegno e la dedizione assicurata, costantemente, su tutto il territorio nazionale, ricordando con orgoglio la gestione dei soccorsi in Turchia a seguito del terremoto affidata, da parte dell’ONU, al team italiano, come segno indiscusso del riconoscimento internazionale della professionalità e delle capacità dei Vigili del fuoco italiani. Professionalità ed impegno constati in questi mesi di persona, avendo seguito più volte gli interventi svolti e la particolare capacità di operare in squadra.