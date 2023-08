Savona – scomparso il Capo Squadra a riposo Francesco CUGNO, per gli amici e i colleghi Franco.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un doloroso lutto ha colpito il personale in servizio e in quiescenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona, oggi è scomparso il Capo Squadra a riposo Francesco CUGNO, per gli amici e i colleghi Franco.

Franco ha iniziato la carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale vigile ausiliario di leva e l’ha proseguita fino alla qualifica di Capo Squadra.

Durante il lungo periodo di servizio è stato dapprima apprezzato come vigile di squadra e poi quale capo partenza delle squadre d’intervento.

Nel corso degli anni ha partecipato alle molte operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da particolari eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni, ecc., avvenuti su tutto il territorio nazionale, nonché alle migliaia di interventi di soccorso accaduti nell’ambito provinciale e regionale.

Nell’espletamento delle varie attività di vigile del fuoco, Franco ha mostrato costantemente di possedere marcate qualità professionali e morali e per questo è stato stimato e benvoluto dai superiori e dai colleghi di ogni ordine e grado. Sempre piacevole essere in servizio con lui per le sue peciliarità personali.

Anche fuori dal servizio ha evidenziato doti non comuni per la sua disponibilità e presenza verso amici e colleghi. Inoltre è stato molto attivo nell’Associazione Nazionale VV.F. – Sezione di Savona, partecipando alle “Pompieropoli” e ad altre attività associative.