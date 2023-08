Valentina Cracco muore a 20 anni nello schianto fra 4 auto a Vicenza, l’incidente la sera di Ferragosto￼

Spread the love

Tragedia nella notte a Barbarano Mossano: quattro auto si sono scontrate, nel violento incidente è morta una ragazza di 20 anni di Nanto (Vi), una studentessa di Biologia dell’Università di Padova, Valentina Cracco, e altri due sono rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto nella serata del 15 agosto sulla strada Riviera berica, intorno alle 22.45.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della giovane vittima alla guida di una Fiat Punto. Feriti il conducente di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, presi in cura dai sanitari e trasferiti in ospedale. Illeso il conducente di una seconda Golf.

il messaggero