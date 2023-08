Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, all’ 8° Campionato Italiano VV.F. di nuoto in acque libere – Memorial “Luca Vianello” -, previsto a Venezia il giorno 16 settembre 2023.