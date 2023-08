Perugia, incendio garage e recupero auto in un burrone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti il 15 agosto alle 7.45 per l’incendio di un garage a Mugnano. Quando la squadra è giunta sul posto ha attaccato le fiamme da più punti per abbatterle e evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del locale interessato dal rogo.

Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione del Lago, supportati dall’autogru della sede centrale, hanno recuperato un’autovettura finita in un burrone a seguito di incidente stradale. Nell’impatto una persona è rimasta ferita.