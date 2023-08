Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco stanno intervenendo da questa mattina a Sant’Angelo in Lizzola nel comune di Vallefoglia per l’incendio di un silos di segatura presso una ditta di lavorazione legno. Sul posto sono intervenute le squadre VVF della sede centrale di Pesaro con autobotti e autoscala che hanno spento le fiamme e rimosso la segatura presente all’interno. Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.