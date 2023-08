Maxi incidente a Roma, auto contromano tampona 3 veicoli sulla Cassia bis. Lo Cicero: «Vivi per miracolo»

Spread the love

Maxi incidente sulla Cassia bis, a Roma. Un’auto contromano, questa mattina all’atezza del chilometro 26 attorno alle 11, ha tamponato 3 veicoli, causando tre frontali. Il bilancio del tragico incidente è stato di 5 feriti, di cui uno in condizioni molto gravi.

La notizia è stata riportata, attraverso la sua pagina Facebook, dall’ex rugbista e concorrente dell’Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero, rimasto coinvolto nello scontro in modo marginale, poiché in sella alla sua moto e con i riflessi pronti per evitare la vettura contromano.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del gruppo Cassia della Polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118 con appunto l’eliambulanza.

Secondo una primissima ricostruzione, il tamponamento sarebbe stato causato da un’auto che viaggiava in contromano e adesso si indaga per capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e per capire il motivo per cui l’auto era nel senso sbagliato di marcia. Testimone dell’incidente anche Lo Cicero. Il ‘Barone’ (così era soprannominato sui campi da rugby) era in sella sulla sua moto e stava percorrendo quel tratto di strada e sui social ha documentato quanto accaduto con foto eloquenti della violenza degli impatti e una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: «Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana.

