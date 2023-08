Incendio a Gallipoli in provincia di Lecce: le fiamme minacciano la Statale 101, Canadair in azione

Spread the love

Le fiamme si sono scatenate lunedì 21 agosto nell’area di Gallipoli, dando inizio a una devastazione senza tregua della rigogliosa vegetazione circostante. L’incendio, di dimensioni rilevanti, ha preso vita a metà giornata, manifestandosi con veemenza nelle vicinanze della statale 101. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, con il supporto dei Canadair.

L’incendio si è propagato all’interno del territorio che si estende tra la Città Bella e la suggestiva località di Sannicola. Diverse squadre appartenenti al corpo dei vigili del fuoco dell’unità provinciale è stato rapidamente schierato per contenere le fiamme.

Il rogo si è sviluppato in maniera rapida, trovando terreno fertile per la sua espansione in un’area particolarmente esposta ai venti.

