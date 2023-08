Incidente a Roma, ambulanza si schianta contro una monovolume e si ribalta: sette feriti, anche un bambino di 2 anni

Spread the love

Paura per un incidente tra un’ambulanza e un’auto monovolume avvenuto oggi, martedì 22 agosto, in via Walter Tobagi, altezza via Ruderi Casacalda, a Roma. Nello schianto sono rimaste coinvolte sette persone, tutte trasportate in ospedale. Tra loro anche un bimbo di 2 anni. Nessuno si trova in gravi condizioni. Pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intevenute per i rilievi del caso.

