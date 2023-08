Agrigento, si addormenta con la sigaretta accesa e la casa va a fuoco: morto 54enne

Spread the love

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa di Leonardo che, quando erano circa le 24 della notte tra il 21 e 22 agosto, hanno intravisto il fumo provenire dall’appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a domare le fiamme divampate dell’appartamento di Aragona, ma hanno fatto la tragica scoperta. Nella casa c’era un corpo carbonizzato: quello del 54enne Bruno Leonardo. Per l’uomo, ormai, non c’era più nulla da fare, se non dichiarare il suo decesso.

notizie.it