Il vitello nasce in una zona impervia a 2.400 metri di quota: trasportato a valle dai vigili del fuoco grazie a uno “zaino adattato”

Spread the love

PEIO. È nato a 2.400 metri di quota in località Val Piana, in Val di Peio, un vitellino di circa 50 chili di peso venuto al mondo in una zona impervia, che ha reso particolarmente complesso il suo trasporto a valle.

Salito in quota per portare la mucca gravida in un punto più vicino alla strada, il proprietario degli animali ha scoperto ieri mattina, 21 agosto, che il vitellino ‘atteso’ era già nato, peraltro in una zona impervia e non servita da sentieri. Così, l’uomo ha deciso di contattare i vigili del fuoco.

Un intervento alquanto particolare, quello fatto dai pompieri di Peio, che si sono portati a quota 2.400 metri per dare una mano e che hanno “adattato uno zaino”, come raccontano a Il Dolomiti, per permettere un più agevole trasporto dell’animale. Tre i vigili del fuoco che si sono dati il cambio per tre ore di cammino, fino a valle, nel trasportare il pesante zaino “mentre altri due si occupavano di contribuire a sorreggere il peso”.

ildolomiti.it