L’olio fine delle colline fiorentine – intervista a Marco Stefano Caracciolo

GIORGIO G. BOTTARI

La tradizione dell’olio sulle colline intorno a Firenze risale all’epoca del Rinascimento: eredità e cultura immortale di quei luoghi, vera eccellenza del territorio.

Discorriamo amabilmente sui temi dell’olio con Marco Stefano Caracciolo, proprietario delle tenute Fattoria La Luna, e della dimora costruita dai suoi antenati, antica fattoria intorno al quale si svolgevano le attività agricole di viticoltura e olivocultura della zona.

L’olio prodotto dalla Fattoria La Luna beneficia della favorevole latitudine di quelle colline, con le sue caratteristiche climatiche, dove non c’è bisogno di usare pesticidi contro la mosca olearia, dagli uliveti con piante piccole per una produzione ottimale di olive, raccolte a mano.

Ne risulta un olio fine, di elevata qualità, dal sapore fresco, fruttato, con forte nota vegetale e dalla memoria di carciofo, gradevolmente poco piccante, come si dice da queste parti, “pizzichino”.

In un’epoca in cui la capacità di valutazione della qualità dell’olio non è affatto diffusa (meno del 50% degli Italiani secondo le statistiche), chi è già appassionato e chi vuole imparare ad apprezzare l’olio buono può rivolgersi alla Fattoria La Luna, per richiedere l’olio confezionato secondo le quantità desiderate, con vendita diretta su Firenze e Roma.

Potete rivolgervi direttamente a Agriturismo Fattoria La Luna