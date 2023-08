Mucca caduta in una valle in San Fedele Intelvi loc. Orimento in un alpeggio a 1300 metri di quota. recuperata dai Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso per recupero di un bovino caduto in una valle questa mattina in San Fedele Intelvi loc. Orimento in un alpeggio a 1300 metri di quota.

Previa valutazione da parte di un veterinario in posto e dopo aver disboscato l’area i VVF hanno provveduto a recuperare l’animale dal greto del torrente mediante imbragatura con rete e successivamente issata in quota dall’elicottero VVF Drago del nucleo di Malpensa.

Animale sopravvissuta ed in buono stato nonostante la caduta