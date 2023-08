Senago, morto l’ingegnere Paolo Tamburini: risucchiato da un ventilatore industriale

Spread the love

La dinamica non è ancora stata accertata dal momento che quando è avvenuta la tragedia, intorno alle 14.15 di ieri, il 50enne era da solo nell’area dell’azienda dedicata ai collaudi dei grandi ventilatori industriali venduti in tutto il mondo. Tamburini, sposato e residente a Novi Ligure insieme alla moglie e alle due figlie, lavorava da oltre 25 anni per la Prisma impianti spa e ieri si era recato alla Acovent insieme a un collega per il collaudo di alcuni macchinari.

Le operazioni di recupero del corpo sono proseguite per ore. I vigili del fuoco, subito accorsi sul posto, hanno dovuto smontare l’intero macchinario per estrarre i resti e, come da prassi, il pm di turno Cecilia Vassena ha prontamente aperto un fascicolo per omicidio colposo in attesa che le indagini facciano chiarezza sull’accaduto. Le indagini all’interno della Acovent sono proseguite per l’intera giornata di ieri, coordinate dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del dipartimento “Ambiente, salute, sicurezza, lavoro” guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Tutte le persone presenti in azienda sono state sentite, a cominciare dal collega di Tamburini che insieme al 50enne si era recato alla Acovent per le operazioni di collaudo. Uno dei punti principali da chiarire è il funzionamento della grande ventola. Era già in funzione mentre Tamburini la stava ispezionando o è stata accesa all’improvviso per errore? Il macchinario è stato prontamente sequestrato e l’autopsia sul corpo del 50enne è stata già disposta.