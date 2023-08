Un pulmino per chi non può correre – Esibizione della “Compagnia dei mal tra in sema” in favore dell’ANFFAS

Spread the love

Come ogni anno a Laino della valle D’Intelvi, si sono esibiti i fantastici attori della “Compagnia dei mal tra in sema” in una commedia dialettale , bravissimi come sempre.

Tra battute e lazzi hanno regalato due ore di risate e buon umore, ma non solo spettacolo, anche cuore: infatti hanno promosso la raccolta di fondi a favore dell’ANFFAS per l’acquisto di un pulino “per chi non può correre”.

Ci si augura che siano in tanti a seguire il loro splendido esempio. Grazie cai amici, vi aspettiamo per il prossimo anno.