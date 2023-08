VIDEO – Deposito in fiamme nel crotonese – 30 vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Per il forte vento e le alte temperature un incendio di vegetazione si è propagato all’interno di un deposito di mezzi agricoli, vernici e solventi in loc. Papaniciaro zona nord di Crotone: trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi sono al lavoro dalle 12.40 circa. Operazioni di spegnimento in corso, squadre schierate a difesa di altre strutture industriali vicine

Aggiornamento incendio Crotone:

Dopo diverse ore di estenuante lavoro i vigili del fuoco del Comando di Crotone hanno concluso le operazioni di spegnimento. A causa delle altissime temperature sviluppate dal rogo all’interno del capannone, parte della struttura e del tetto di copertura è collassata.

Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di smassamento, raffreddamento e bonifica per la completa estinzione degli ultimi focolai rimasti.

Non si registrano danni a persone.

VIDEO