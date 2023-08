VIDEO – Esplosione di una casa uccide 5 persone e distrugge 3 abitazioni

Spread the love

PLUM, Pennsylvania – Cinque persone sono state trovate morte dopo un’esplosione in una casa nella Pennsylvania occidentale che ha distrutto tre strutture e danneggiato almeno una dozzina di altre.

Il capo della polizia di Plum Borough, Lanny Conley, ha detto che i corpi di quattro adulti e un adolescente sono stati recuperati dopo l’esplosione a est di Pittsburgh.

Delle tre persone portate in ospedale, due sono state rilasciate mentre una è rimasta in condizioni critiche, ha detto Steve Imbarlina, vicedirettore dei servizi antincendio e di emergenza della contea di Allegheny. Cinquantasette vigili del fuoco sono stati trattati sul posto per problemi minori.

Si prevede che l’ufficio del medico legale della contea di Allegheny fornirà ulteriori informazioni sulle vittime decedute. – firerescue1.com

