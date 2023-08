VIDEO – Esplodono gli incendi in Turchia. Le fiamme hanno divorato le case delle persone a Canakkale

Spread the love

Mercoledì i vigili del fuoco stavano ancora combattendo per il secondo giorno un incendio boschivo nella Turchia nordoccidentale, innescando un’evacuazione di massa e causando il blocco temporaneo del traffico attraverso il vicino Stretto dei Dardanelli. Oltre 100 navi mercantili in attesa di transitare nello stretto dei Dardanelli. Lo stretto è chiuso fino a nuovo avviso in modo che elicotteri e altri aerei possano prendere l’acqua per aiutare a combattere gli incendi, ha detto l’agenzia marittima Tribeca. Il ministro degli Interni ha rivelato che circa 1.200 persone provenienti da nove villaggi sono state evacuate dalla zona dell’incendio. Gli incendi hanno colpito martedì la provincia di Canakkale, aggravati dalle alte temperature, dall’aria secca e dai forti venti.