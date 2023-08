VIDEO – Incendi nel territorio di Ragusa verso due fronti di fuoco avanzano verso c.da Cilone, e verso Ragusa Ibla.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Nonostante l’intervento dei mezzi aerei, a causa del cambio di direzione del vento, l’incendio non è ancora stato spento, attualmente due fronti di fuoco avanzano verso c.da Cilone, e verso Ragusa Ibla.

Considerato che di notte i mezzi aerei non possono operare e che l’incendio non è raggiungibile dalle squadre di terra, causa l’impervietà dei luoghi, i Vigili del Fuoco, hanno predisposto presidi di squadre operative, a tutele degli insediamenti abitativi e rurali, in c.da Cilone nei presi delle antenne e a fondo valle, coadiuvati anche da squadre AIB Forestale e protezione Civile. E’ stato necessario, cautelativamente fare evacuare alcune abitazione e aziende zootecniche presenti nella zona.

L’intervento dei mezzi aerei riprenderà alle prime luci dell’alba. Forze dell’ordine sul posto per verifica e controllo delle aree evacuate.

Gli immobili rurali evacuati ieri in via precauzionale non sono stati interessati dall’incendio e già nel corso della tarda serata i proprietari sono rientrati, mentre le squadre a terra dei Vigili del Fuoco della Forestale e della Protezione Civile, presidiavano alcuni punti strategici in prossimità di abitati masserie e dell’impianto di sollevamento della città di Ragusa.

————————————————–

Alle prime luci dell’alba coordinati dal DOS del corpo forestale regionale ( direttore delle operazioni spegnimento) sono ripresi i lanci con i mezzi aerei, elicottero della flotta regionale canadair della flotta aerea antincendio nazionale, che hanno abbattuto i fronti di fuoco, mentre prosegue la bonifica a terra. dopo quasi 24 ore dall’inizio dell’evento in fase di estinzione non si segnalano danni a persone o cose, ma solo la distruzione di parte del patrimonio arboreo del territorio.

