Interventi dei Vigili del fuoco sul teritorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi pomeriggio in Domaso zona via Mulini per un pescatore bloccato sul letto di un torrente causa ingrossamento repentino delle acque per temporale e rimasto bloccato tra la sua posizione e il ponte più vicino a circa 200 metri dalla statale Regina.

Sono stati allertati elicottero VVF e 118.

L’uomo incolume è stato recuperato alle 19.30 circa dai vigili del fuoco specialisti soccorso fluviale in collaborazione con i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e Menaggio

Ore 14.55 si segnala intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco del distaccamento di San Fedele in Pellio via Provinciale per vettura fuori strada. Il conducente uscito autonomamente dell’abitacolo è stato comunque portato in ospedale

Si segnala un intervento di soccorso tecnico alle 8.50 per messa in sicurezza di uno scenario incidentale avvenuto questa mattina alle 6.30 in Canzo sulla Sp 41 via Volta per incidente stradale, auto fuori strada contro muro. Coinvolte 4 persone, tre codice giallo

I vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati per la messa in sicurezza di uno scenario incidentale in Fino Mornasco via Val Mulini dove una vettura ha impattato con un autocarro che ha proseguito il transito. Si segnala un ferito in codice verde. In posto Polizia locale di Fino Mornasco