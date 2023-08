Presolana, scalatori in cordata bloccati in parete: avevano trovato indicazioni sbagliate sul web

Spread the love

Bergamo, 27 agosto 2023 – Alpinisti in cordata bloccati in parete sulla Presolana. Sono stati traditi dal web. È successo l’altro giorno, sullo spigolo Nord Ovest della Presolana. Non è stata nemmeno la prima volta che accadeva, perché in rete e sui social girano indicazioni sbagliate o almeno imprecise sul percorso da seguire. Per recuperarli tutti uno per uno sani e salvi i tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica con i soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio hanno dovuto fronteggiare un intervento molto lungo e complesso, con verricellate molto lunghe e quindi più pericolose.

