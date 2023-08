Capre e pecore bloccate nello Strona salvate dai Vigili del fuoco. Auto in fiamme sulla SS33

Spread the love

Salvataggio di ovini e caprini questa mattina ad opera dei vigili del fuoco. L’improvviso innalzamento del livello del torrente Strona ha bloccato13 capre e due pecore, alla base del pilone del ponte, al confine tra Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Sono intervenute per recuperarli tre squadre dei vigili del fuoco con un’autogru e una con personale del nucleo speleo alpino fluviale. Due operatori si sono calati dal ponte per raggiungere gli animali, che hanno imbragato uno per uno riportandoli al piano strada.

Stavano bene e sono stati riconsegnati ai proprietari. Un piccolo gruppo è riuscito invece a raggiungere la riva, affrontando l’acqua tumultuosa dello Strona. Sul posto anche i carabinieri forestali, la polizia locale e personale dell’Anas.

Intervento dei Vigili del fuoco di Verbania questa mattina poco prima delle 11 sulla superstrada dell’Ossola in direzione Sud poco dopo lo svincolo di Piedimulera Vogogna per un’auto che dopo un incidente ha preso fuoco in modo autonomo. Fortunatamente, la persona che era a bordo è riuscita a uscire dal veicolo prima che divampassero le fiamme. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza il tratto interessato. L’auto ha subito gravi danni e la persona coinvolta è stata portata in ospedale per accertamenti dall’ambulanza del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

