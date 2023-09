Auto esce di strada e si ribalta: muore un 51enne di Piovene

Spread the love

Ieri, intorno alle 16.30, stava guidando verso Piovene quando è uscito autonomamente di strada, colpendo il guard rail; nell’urto l’auto si è capottata. Ferito, ma non in pericolo di vita, il piovenese di 27 anni che viaggiava con lui, trasportato con un’ambulanza del Suem in ospedale. Per il conducente dell’auto, invece, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Con loro viaggiava anche il cane Tor, rimasto illeso, preso in custodia dai pompieri. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, i carabinieri delle stazioni di Arsiero e Piovene e gli agenti della polizia locale del consorzio Alto Vicentino.

ilgiiornaledivicenza.it