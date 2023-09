Orsa Amarena uccisa, avvistati i cuccioli: si lavora per salvarli

Spread the love

Sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l’orsa uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. I piccoli – riferiscono all’Adnkronos dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – sono stati individuati in una zona di campagna, dove si suppone abbiano trovato rifugio dopo la morte della madre. Ora si lavora per cercare di metterli in salvo il prima possibile.

L’uomo che ha sparato dovrà rispondere del delitto di uccisione di animali, l’orsa era insieme ai cuccioli. Il Parco nazionale d’Abruzzo: “Danno enorme. Non aveva mai creato problemi all’uomo”. Marsilio: “Atto gravissimo”. Enpa: “Pronta denuncia”

adnkronos.com