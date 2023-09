Poltrona elettrica prende fuoco in un appartamento in centro storico: intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Una poltrona elettrica dotata di alzapersone ha preso fuoco all’interno di un appartamento del centro storico, nei pressi di piazza Banchi. Le circostanze per cui sono divampate le fiamme sono ancora da chiarire: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato all’esterno dell’abitazione la poltrona e hanno provveduto a spegnere il rogo proprio in piazza Banchi.

Non ci sono stati feriti né intossicati, ma per precauzione il 118 ha inviato anche un’ambulanza della Croce Verde per prestare eventuali soccorsi in caso di necessità.

Le operazioni sono durate pochi minuti e la situazione è presto tornata alla normalità.

lavocedigenova.it