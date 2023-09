Prende fuoco un fabbricato destinato alla produzione di bitume e asfalto: grosso intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

AGLIANA – Il comando dei vigili del fuoco di Pistoia è stato impegnato dalle ore 12.45 nel comune di Agliana per l’incendio un immobile destinato alla fabbricazione di bitume modificato per asfalti conglomerati. L’incendio, scaturito ha interessato una cisterna di bitume preriscaldato e due cassoni metallici per la miscelazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con una Aps e 3 Abp con un rinforzo da Prato con un totale di 13 unità. L’incendio è stato spento e si sono ultimate le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona coinvolta.

