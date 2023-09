Rinvenuto priva di vita un uomo di 74 anni disperso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

I vigili del fuoco sono intervenuti per ricerca persona nel comune di Borgonuovo (Sondrio). Un uomo classe ‘74 risultava irreperibile dalla sera precedente. Grazie al lavoro di tracciamento delle celle telefoniche e i dati elaborati è stato possibile definire un’area di ricerca precisa. Sul posto oltre alle squadre del comando di Sondrio è stato inviato il “Drago 153” del reparto volo Lombardia. L’aeromobile dotato di una particolare strumentazione (IMSI CATCHER) in grado di individuare i telefoni delle persone disperse, ha identificato un punto preciso. Sul posto sono stati vericellati due aerosoccorritori che hanno rinvenuto il corpo privo di vita della persona . L’uomo è stato poi recuperato dalle squadre di terra. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il SAGF della guardia di finanza e i volontari del soccorso alpino.