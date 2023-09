Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle ore 13:20 vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo a Pomezia per un vasto incendio di vegetazione: al momento le squadre stanno operando per evitare il coinvolgimento di abitazioni. Sul posto anche due elicotteri per l’antincendio boschivo regionale che stanno effettuando sganci d’acqua sui fronti di fuoco.

Nella clip la ricognizione aerea dell’elicottero Drago VF139 sull’area interessata dalle fiamme.

VIDEO