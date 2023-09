Spread the love

Corchiano, parete crolla all’interno di uno stabile: 54enne travolto e ucciso durante i lavori. La tragedia si è consumata a Corchiano, in provincia di Viterbo. Qui un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da una parete crollata all’interno di uno stabile dell’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del comune di Roma. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno preso in consegna il 54enne operaio, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il collega che è stato trasportato in ospedale con lievi ferite.

