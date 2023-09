“Sara un brutto segno?”. Quel presagio di Michael nell’ultimo sms alla madre

Spread the love

“Sono stata la prima a vedere quell’immagine. Me l’ha mandata e mi ha chiesto: ‘ma’, secondo te che vorrà dire? Sarà un brutto segno?’ Ma no!, gli ho risposto io. Vedrai che sarà un segno buono…”. È un racconto che arriva dritto al cuore quello di quello di Rosalba Faraci, la mamma di Michel Zanera, uno dei cinque operai morti nell’incidente ferroviario di Brandizzo. Pochi minuti prima di essere travolto dal treno, il 34enne aveva inviato un messaggio Whatsapp alla madre per mostrarle l’immagine del crocifisso inciso nel metallo della rotaia che stava saldando. “Dio mi vuole dire qualcosa”, aveva scritto a corredo della foto poi postata sul suo profilo social.

