Baracche e terreni a fuoco: ingente intervento dei vigili del fuoco 

Ivigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, Calenzano e dal Comando di Prato, sono intervenuti intorno a mezzanotte e quaranta della notte appena trascorsa nel comune di Campi Bisenzio, tra via del Paradiso e via delle Miccine, per l’incendio di alcune baracche, che si è poi propagato rapidamente per la presenza di vento forte,anche ai limitrofi appezzamenti di terreno.

L’intervento è stato ingente: sul posto sono intervenuti cinque automezzi e 20 uomini, che hanno estinto l’incendio e bonificato l’area interessata dall’evento. Non si conoscono al momento le cause che hanno scatenato le fiamme.

firenzetoday.it