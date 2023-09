Bolletta del gas: prezzo in crescita del 2,3% per i consumi di agosto

Spread the love

Dopo la riduzione già registrata a giugno e a luglio, si inverte il segno per la bolletta del gas per la famiglia tipo in regime di tutela. Il 4 settembre Arera, l’autorità per l’energia, ha aggiornato le tariffe: in aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di agosto 2023, che sale del 2,3% rispetto a luglio.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

ilsole24ore