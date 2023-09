Maserati in fiamme sull’autostrada Torino-Savona: bisarca con 6 vetture del Tridente è andata a fuoco, circolazione interrotta e lunghe code

Spread the love

Circolazione interrotta sulla A6. Gravissimo incendio sull’autostrada Torino–Savona in direzione Savona, all’altezza di Carmagnola, poco prima delle 7 di questa mattina. Ad andare in fiamme è stato una bisarca che trasportava automobili. Sulla bisarca vi erano sei auto di lusso, Maserati, e il rogo ha costretto la chiusura del tratto autostradale. Sul posto i vigili del fuoco che, con non poca fatica, sono riusciti a domare le fiamme.

Dopo due ore di lavoro, il rogo è stato spento dai vigili del fuoco della squadra Lingotto e dai volontari di Carmagnola.

La polizia stradale, per il momento, ha riaperto al transito la corsia di sorpasso e il traffico ha ricominciato a defluire in direzione di Savona. In base ai primi rilievi le fiamme sarebbero partite dal centro del rimorchio, forse a causa di un corto circuito, ma la dinamica dell’incendio è ancora in corso di accertamento.

Di sicuro i danni sono notevoli, visto che oltre alla bisarca sono bruciate anche le sei Maserati che erano state caricate sul mezzo.