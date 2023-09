Trapani, vigile del fuoco in pensione salva donna da tentativo di suicidio

Spread the love

È accaduto a Trapani lo scorso 3 settembre. Protagonista del gesto è stato il capo squadra dei Vigili del fuoco, ormai in pensione, Michele Ombrello.

L’uomo, intorno alle 8.30, stava correndo sul lungomare Dante Alighieri per il suo consueto allenamento quando la sua attenzione è stata richiamata da altri presenti

Una donna galleggiava in acqua priva di sensi. Ombrello si è gettato in mare e l’ha riportata a riva dove le ha praticato il massaggio cardiaco e le altre manovre necessarie a rianimarla.

Nel frattempo è giunta sul posto l’ambulanza del 118 a cui la donna – che secondo quanto riferito da testimoni aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita – è stata affidata per essere condotta al Pronto Soccorso.

trapanisi.it