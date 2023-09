 Blitz all’alba nelle periferie di Roma e Napoli: in campo Polizia, Vigili del fuoco, Carabinieri e Gdf

Spread the love

Un blitz interforze all’alba di giovedì 7 settembre, nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, area al centro di nuove fibrillazioni criminali e dove sono state registrate diverse “stese” di camorra. In campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza con 300 operatori, coinvolti i reparti speciali; sono in esecuzione perquisizioni domiciliari e personali e controlli in strada, mentre l’area è sorvegliata dall’alto con un elicottero. Il blitz è avvenuto in contemporanea con quello di Roma nel quartiere Tor Bella Monaca e qualche ora dopo analoga operazione al Parco Verde di Caivano, secondo il piano del Viminale per recuperare le periferie sotto il controllo criminale.

Sequestrate dosi di droga, abbattute aree comuni delimitate da palizzate o sbarrate da catenacci e catene: i carabinieri hanno agito anche con un ariete per sfondare delle porte. Armi in pugno, taser e giubbotti antiproiettile: stamane chi si trovava ai Quartieri o in via Toledo ha potuto osservare le fasi del blitz, con elicotteri, cellulari della polizia e dei carabinieri, autovetture e moto a controllo dell’area per evitare fughe. Militari anche sui tetti dei palazzi controllati da cima a fondo.

