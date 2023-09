Covid Italia, aumentano casi: in arrivo circolare su tamponi in ospedali

Spread the love

Aumentano i casi Covid in Italia, per lo più dovuti alla pressoché totale assenza di restrizioni e alla diffusione delle nuove varianti, tra cui Pirola. Questa settimana una nuova circolare della direzione Prevenzione del ministero della Salute disciplinerà l’esecuzione dei tamponi all’arrivo in ospedale e in pronto soccorso. L’obiettivo è la protezione dei fragili ricoverati e – secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute, ma si sta ancora lavorando al testo definitivo – grande importanza dovrebbe essere data alla diagnosi differenziale, nei pazienti sintomatici, con le altre patologie respiratorie circolanti. Non solo test Covid in ospedale e Rsa, dunque, ma anche per altri virus respiratori. Ci potrebbe essere anche un’indicazione per una maggior attenzione nelle residenze per anziani.

adnkronos.com