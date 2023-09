Ancona, Recuperato il corpo di un uomo disperso in mare – soccorso un’alpinista infortunata sulla falesia La Sbarra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata dell’11 settembre a Marcelli di Numana per la ricerca di un uomo disperso in mare. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con le strumentazioni sonar e poco prima delle 9 di questa mattina il corpo è stato localizzato e recuperato dai sommozzatori. La salma è stata portata al porto di Numana a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria. Alle ricerche hanno partecipato la Capitaneria di porto, anche con un elicottero e da terra la squadra VVF di Osimo.

Alle 18.30 dell’11 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Genga, fraz. Ponte Chiaradovo, per soccorrere un’alpinista infortunata sulla falesia La Sbarra. Sul posto la squadra VVF e il personale 118 dell’elisoccorso hanno raggiunto e stabilizzato la ragazza e l’hanno calata a terra con la barella utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il successivo trasporto all’ospedale regionale di Ancona.