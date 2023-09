Incidente nella cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave, cadono dentro una cisterna: uno morto e uno gravissimo portato in ospedale

Spread the love

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) – Terribile incidente nella cantina Ca’ di Rajo di via del Carmine in zona Rai a San Polo di Piave. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, intorno alle 14, due dipendenti sono caduti dentro una cisterna con autoclave, una vasca a rischio esalazioni. Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi. Uno dei due, l’enologo Marco Bettolini, residente a Bassano del Grappa, è deceduto. L’altro, P.A., 31enne di Cordignano è in gravissime condizioni ma i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale.

Stando alle prime informazioni, i due stavano pulendo un silos quando sono stati colti improvvisamente da un malore a causa dei fumi contenuti al suo interno. Ad entrare nella cisterna, inizialmente sarebbe stato Bettolini, che doveva ispezionarlo. Il collega non vedendolo uscire, è entrato dentro per controllare se ci fosse qualcosa che non andava. Pare che i due siano entrati nella cisterna senza il respiratore e di conseguenza, avrebbero respirato i fumi del monossido che questa conteneva. Si sarebbero sentiti male proprio a causa delle esalazioni. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto i sanitari del Suem con elisoccorso e ambulanze, due squadre di vigili del fuoco da Motta di Livenza e Conegliano che hanno recuperato i due operai, i Carabinieri e lo Spisal. «Siamo stravolti dal dolore, per noi sono due fratelli, due figli – ha detto scosso Simone Cecchetto a nome della sua famiglia, titolare di Ca’ di Rajo – I miei pensieri vanno solo a questi due ragazzi, che sono cresciuti con noi, e alle loro famiglie.

