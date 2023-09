Lampedusa non esaspera solo i migranti. Poliziotti e finanzieri contro il governo: “Basta fare orecchie da mercante”

Spread the love

GIA’ IERI I VIGILI DEL FUOCO AVEVANO ESPRESSO LA LORO ESASPERAZIONE E STANCHEZZA (nota)

Continua la crisi migratoria sull’isola di Lampedusa: dopo la giornata di ieri, in cui il numero di persone presenti nell’hotspot di contrada Imbriacola è arrivato a 7.000 persone ospitate, è stato messo in atto un meccanismo di trasferimento che ha portato a un sostanziale alleggerimento della struttura. In questo momento, in ogni caso, nel centro sono presenti 4200 migranti (10 volte oltre la capienza), di cui 257 minori non accompagnati, a cui si aggiungono i nuovi arrivi di questa mattina: 135 persone, arrivate su tre imbarcazioni, che sono state scortate nel porto dell’isola dalle motovedette della Guardia di Finanza.