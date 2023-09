Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per recuperare un gatto (Orlando) bloccato in un intercapedine all’interno del camino di casa a Viadanica in via Colognola intorno alle 18:30. I VVF dopo averlo individuato con l’ausilio della Searc Cam hanno realizzato un foro nel camino e lo hanno liberato.