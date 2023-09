VIDEO – Vietnam: 56 morti nell’incendio di un palazzo residenziale ad Hanoi

Spread the love

56 persone sono morte in un incendio in un edificio residenziale ad Hanoi, capitale del Vietnam. I feriti sono invece 37. L’incendio è divampato nella notte in un edificio di nove piani a Hanoi.

Le fiamme sono state domate poche ore dopo. Circa settanta persone sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale. Nell’edifico vivono circa 150 persone.

Il palazzo aveva un solo ingresso, ed era privo di scale antincendio esterne.

