Nella missione per la pace in Ucraina affidatagli da papa Francesco il porporato italiano ha incontrato il suo “omologo” cinese Li Hui. La nota della Santa Sede: “Affrontato anche il tema della sicurezza alimentare, auspicando che si sblocchi presto l’esportazione dei cereali”. Nessuna dichiarazione dal ministero degli Esteri cinese. Ma da Mosca Lavrov annuncia una possibile nuova tappa del cardinale in Russia.

asianews.it