Confindustria omaggia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

VIGLI DEL FUOCO 🔥

L’Auditorium Parco della Musica di Roma ha ospitato l’Assemblea di Confindustria 2023. La cerimonia di apertura dei lavori, impreziosita dall’esecuzione dell’Inno degli Italiani da parte della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e di numerose cariche dello Stato.

Presenti il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Laura Lega ed il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio.

Il Presidente della Repubblica ha espresso il proprio apprezzamento alla Banda Musicale.

Nel corso della manifestazione è stato proiettato un cortometraggio che ha valorizzato l’operato dei Vigili del Fuoco in occasione della recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ha dichiarato:”L’intero Corpo dei Vigili del Fuoco accompagna l’Italia nella prevenzione e difesa contro gli incendi, prodigandosi sino allo stremo in occasione delle purtroppo frequenti calamitĂ che colpiscono il nostro territorio e le nostre imprese. E’ una lunga storia di dedizione e di amore per l’Italia, rispettosa delle risorse, non sempre adeguate, che la politica riserva da decenni ai loro compiti e alle loro strutture. Nel grande rispetto che abbiamo per il vostro lavoro, un sentito ringraziamento da tutta Confindustria”.