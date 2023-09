Napoli, con la Lamborghini si schianta a tutta velocità contro un muro: 27enne in ospedale e la supercar spezzata in due

Spread the love

Napoli, 15 settembre 2023 – Una Lamborghini nera spettata in due dopo uno schianto contro un muro a Bagnoli. É il contenuto di un video che sta girando sui social network da alcune ore che è stato realizzato nella notte tra il 13 e il 14 settembre dopo un incidente in cui un 27enne ha perso il controllo della supercar nella zona di via Coroglio a Napoli.

La Lamborghini andava a una velocità tale che, per l’impatto contro il muro, la scocca si è spezzata in due, con l’abitacolo da una parte e il cofano motore posteriore che si è fermato a diversi metri di distanza sul lato opposto della strada. Il giovane alla guida è stato portato in ospedale in codice giallo dove le sue condizioni si sono aggravate ma non è in pericolo di vita: gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per aver rifiutato di sottoporsi ai test dell’alcol e delle sostanze stupefacenti.