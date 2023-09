VIDEO – Un incendio distrugge migliaia di negozi in un complesso commerciale nella capitale del Bangladesh – feriti vigili del fuoco

Spread the love

Un incendio ha devastato un affollato complesso commerciale nella capitale del Bangladesh, Dacca, ferendo diversi vigili del fuoco e bruciando circa 5.000 negozi.

Il complesso ospita circa 3.000 negozi nella zona di Bangabazar, sede dei famosi mercati di stoffa del paese. L’incendio è scoppiato martedì prima che le attività commerciali aprissero e si diffondesse ai punti vendita vicini, hanno detto i funzionari.

La maggior parte dei negozi, che erano completamente riforniti prima della festa di Eid alla fine di questo mese, sono stati rasi al suolo nell’incendio, ha detto il funzionario dei vigili del fuoco Rashid Bin Khalid.

Le foto mostrano fumo nero che fuoriesce dal complesso in fiamme, con gli astanti, compresi i bambini, che formano una catena umana per far passare contenitori di plastica pieni d’acqua per aiutare i vigili del fuoco.