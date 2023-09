Brucia il bosco, scappano anche gli spacciatori e perdono la droga

Spread the love

MONTE ARGENTARIO – Nella giornata del 14 settembre, durante le operazioni di soccorso per l’incendio che aveva interessato un’ampia area boschiva in località “Campone” nel comune di Monte Argentario, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Orbetello, intervenuti insieme a tante altre pattuglie per partecipare alla messa in sicurezza della zona, si sono imbattuti in due soggetti intenti a scappare dall’interno della macchia in fiamme.

I due, che portavano con sé anche degli zaini, alla vista dei militari si sono immediatamente ritirati, prendendo vie di fuga diverse: uno dei due, nel districarsi tra la vegetazione inseguito da un Carabiniere, ha perso lo zaino che portava in spalla.

All’interno dello zaino, i militari hanno trovato due panetti di hashish per un totale di oltre 200 grammi, carte di credito e schede telefoniche – sulle quali sono in corso accertamenti – nonché coltelli e appunti con varie somme, evidentemente riferite all’attività di spaccio condotta da loro proprio in quella zona.

ILGIUNCO.NET