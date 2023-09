Iseo, si lanciano dalla finestra per sfuggire all’incendio

Spread the love

Iseo. Per sfuggire all’incendio divampato in casa si sono praticamente gettati dalla finestra. Disavventura per fortuna senza conseguenze troppo gravi per due ragazzi, sfuggiti alle fiamme di un rogo scoppiato in un appartamento al primo piano di uno stabile di via Porto Olofredi, una traversa di via Campo, nei pressi del ristorante San Martino.

Le fiamme e il fumo sono stati notati da alcuni passanti che hanno assistito anche alla fuga, agevolata da una scala utilizzata da un agente di Polizia Locale per aiutare i malcapitati, con atterraggio su un furgoncino sottostante l’abitazione dei due giovani, che non hanno riportato ferite, ma una leggera (pare) intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con l’autoscala da Brescia e una squadra di volontari da Sale Marasino. L’incendio non ha causato gravi danni ed è stato spento nel volgere di poco tempo.

