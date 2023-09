VIDEO – Incidente aereo, si schianta un mezzo delle Frecce Tricolori: morta una bambina, quattro persone ustionate

Spread the love

Èmorta una bambina di 5 anni nello schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori avvenuto oggi nella zona di San Francesco al Campo, nell’area dell’aeroporto di Torino Caselle, poco prima delle 17. La piccola era in auto con la famiglia. Un bambino di 9 anni è rimasto ustionato ed è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita di Torino. La madre, ustionata, è stata trasferita al Cto in codice giallo mentre il padre e il pilota sono stati portati in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Dopo il jet finito fuori pista all’aeroporto di Torino Aeritalia di Collegno, nei cieli torinesi si è registrato un secondo incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori: il pilota si è lanciato con il paracadute, dopo avere azionato il sistema di emergenza, e si è salvato.

Un video mostra il pilota dell’aereo lanciarsi con il paracadute dal mezzo che precipita e poi prende fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, personale sanitario, carabinieri e polizia.

