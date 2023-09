VIDEO – Alluvione in Libia – quarto giorno della missione internazionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nelle prime ore della giornata le squadre di ricerca dei vigili del fuoco in missione in Libia hanno ricevuto la segnalazione di una probabile salma situata al terzo piano di un edificio che è stato parzialmente distrutto e alluvionato.Â

Giunti sul posto la squadra intervenuta si è aperta la strada lungo le scale liberandole dai molti detriti, fino a raggiungere il corpo dell’uomo.Â

Gli operatori, assistiti dalla componente NBCR, hanno indossato le apposite protezioni per il rischio biologico, liberata la salma, l’hanno trasportata al piano terra e consegnata all’ambulanza dei sanitari locali.

VIDEO