Venezia, le classifiche dell’ 8° Campionato Italiano VV.F. di nuoto in acque libere – Memorial “Luca Vianello”

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto sabato 16 settembre presso il Villaggio San Paolo di Cavallino Treporti (VE), l’8° Campionato Italiano VV.F. di nuoto in acque libere – Memorial “Luca Vianello”

Presenti al via delle gara il Direttore Interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, ing. Loris Munaro, il padrone di casa, il comandante dei vigili del fuoco di Venezia, ing. Mauro Luongo, e i direttori vicedirigenti Alessandra Bascià ed Elena Pesce.

A partecipare all’evento 130 atleti provenienti da 29 comandi.

Presenti per garantire la sicurezza della gara due moto d’acqua con 4 operatori, 2 gommoni dei sommozzatori con 5 operatori ed un presidio del personale sanitario del 118. A collaborare nelle operazioni di organizzazione, accoglienza, cronometraggio e logistica tutto il personale del Comando di Venezia e l’associazione nazionale dei Vigili del fuoco in quiscenza.

A terminare il miglio marino, questa la lunghezza della competizione, con il migliore tempo in assoluto, è stato il vigile del fuoco Alberto Lindaver del comando di Venezia con 28:01:79 mentre campionessa assoluta femminile si è laureata Chiara Vignini del comando di Belluno con il tempo di 38:08:57.

Per quanto riguarda la classifica dei comandi per punteggio di tutti i partecipanti, sul podio al primo posto il comando di Bologna, seguito da Venezia e Cagliari.

